القومى للبحوث ينظم المؤتمر الدولى لمكتب براءات الاختراع فى مجالات الزراعة 29 أكتوبر

كتب محمد صبحى

يعقد المركز القومى للبحوث - مكتب إتصال براءات الإختراع "المؤتمر الدولى لمكتب إتصال براءات الإختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي" خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر 2024 بالمركز القومى للبحوث، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور- وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى- والدكتورة ياسمين فؤاد- وزير شئون البيئة- والدكتورة فجر عبد الجواد- القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث ، والدكتورة جينا الفقى - القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وبرئاسة الدكتورة وفاء حجاج- المشرف على مكتب إتصال براءات الإختراع بالمركز القومى للبحوث.

يأتي المؤتمر في إطار خارطة طريق تبنى المركز للتقنيات المبتكرة في قطاع الزراعة لخلق توازن بين زيادة الإنتاج الغذائي الضروري لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والنمو الإقتصادي، كما يهدف للتعاون مع الإتحادات الدولية والجامعات والمراكز البحثية لتفعيل دور الإبتكار وبراءات الإختراع في تعزيز البحث العلمى والتعاون مع رجال الأعمال والشركات للاستثمار فى الإبتكار الأخضر لدعم الإقتصاد القومى وريادة الأعمال .

ويتناول المؤتمر دور الملكية الفكرية في الإقتصاد القومى وتعظيم الإستفادة من براءات الإختراع في التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بتحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء، والتأقلم على التغيرات البيئية والمناخية والتطبيقات الذكية فى الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي وتقييم الأراضي للاختيار الأمثل للمحاصيل في مشاريع الاستصلاح الجديدة باستخدام الإستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الإصطناعى فى الزراعة والبيئة والبصمة الكربونية للمحاصيل الزراعية، وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية في التصنيع الغذائى والدوائى، لزيادة فاعليتها وانتاج مركبات فعالة والتصنيع الغذائي ونجاح التسويق لها.



ويهدف المؤتمر إلى التعاون مع الصناعة وتوطين وتنمية الصناعة المحلية، ونقل وتسويق الإبتكار التكنولوجي لربط المخرجات البحثية بالصناعة.



ومن الجدير بالذكر انه سيتم علي هامش المؤتمر تنظيم معرض لبعض المنتجات البحثية والبراءات في مجال الإبتكارات الزراعية والتطبيقية.

يشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين المصريين و الاجانب من مختلف الدول ورجال الأعمال والمستثمرين.