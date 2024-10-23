الرئيس الروسى يعلن اعتماد "إعلان قازان" الختامى لقمة "بريكس"

موسكو (أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أن المشاركين فى قمة بريكس اعتمدوا "إعلان قازان" كوثيقة ختامية للقمة.

وقال بوتين - حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، إنه تم إعداد إعلان ختامي يتضمن تقييمات عامة للوضع في العالم ويلخص نتائج الرئاسة الروسية لمجموعة بريكس ويحدد المبادئ التوجيهية للتعاون على المدى الطويل .. مشيرا إلى أنه من المقرر توزيع الإعلان على الأمم المتحدة كوثيقة مشتركة.

ومن المقرر أن تلخص القمة الـ 16 لدول بريكس نتائج رئاسة روسيا للمجموعة ، التي تضم 10 دول ، وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام 5 دول جديدة للمجموعة مطلع العام 2024 وهي : مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات.

وتترأس روسيا مجموعة بريكس هذا العام ، وخلال هذه الفترة حددت موسكو 3 أولويات وهي: السياسة والأمن، والتعاون في الاقتصاد والتمويل، والتبادلات الإنسانية والثقافية، كما نظمت أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي، لتعزيز سبل تنفيذ المزيد من التعاون بين دول "بريكس".

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006 من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين وانضمت إليها جنوب إفريقيا في عام 2011، وفي يناير الماضي أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء كاملين.