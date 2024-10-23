اليوم السابع
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البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء بالزمالك

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 02:21 م
البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية من كنيسة العذراء بالزمالك البابا تواضروس الثاني - أرشيفية
كتبت - بتول عصام

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يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء مريم المرعشلي بالزمالك، وذلك في الساعة 6 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وكان قد استقبل قداسة البابا، صباح اليوم، وفدًا من سفراء دول أمريكا اللاتينية، ضم كل من سفراء دول فنزويلا، وتشيلي، وبيرو، وكوبا، والقائم بأعمال سفارة جواتيمالا. حضر اللقاء نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا.

 







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