اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 05:09 م
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الاتحاد الأوروبى: ندعم جوتيريش ونحث "بريكس" على مطالبة بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 03:42 م
الاتحاد الأوروبى: ندعم جوتيريش ونحث "بريكس" على مطالبة بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
وكالات

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حث الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، الدول المشاركة في قمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة كازان الروسية على مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، شجب بيتر ستانو، المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، "استغلال روسيا" رئاستها المجموعة، مشيراً إلى مذكرة اعتقال صادرة بحق بوتين.

وقال "نثق أن جميع المشاركين في القمة في قازان سيستغلون الفعالية لمطالبة بوتين مجدداً بإنهاء الحرب على الشعب الأوكراني فوراً".

وأضاف أيضاً أن الاتحاد الأوروبي يدعم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي يحضر القمة.

وتابع قائلاً: "نثق في أنه سيعزز دعوة روسيا وبوتين لوقف العدوان الوحشي على الشعب الأوكراني بشكل كامل ودون شروط".

 







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