استخدام تقنيات حديثة.. "التحول الرقمي" في حج القرعة 2025

كتب محمود عبد الراضي

التحول الالكتروني يطول كل شيء في العمل الأمني بوزارة الداخلية، حتى حج القرعة، التي تعتمد بشكل كبير على الرقمنة، والتحول الرقمي، من خلال الاعتماد على الباركود، وتخصيص "اسورة" على معصم اليد للحجيج تحتوي على كافة البيانات الخاصة بهم، وذلك لتسهيل مهمتهم في الأراضي المقدسة، والقدرة على سرعة استعادة التائهين لا سيما من كبار السن والحالات الإنسانية.

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024 ، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

