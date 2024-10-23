إعلام عين شمس تستضيف حملة مجلة "حواء" بمبادرة "بداية" غدا

كتبت – بتول عصام

تستضيف كلية الإعلام جامعة عين شمس حملة مجلة حواء التوعوية بالمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتوعية الطلاب بماهية المبادرة وكيفية الاستفادة منها وكذلك التطوع فيها، كما تهدف الندوة إلى تحفيز الطلاب للتفاعل مع المبادرة والمساهمة في بناء مجتمع واعٍ وقوي.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة شاهين عميد كلية الإعلام جامعة عين شمس، والدكتورة سلوى سليمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



تُقام الندوة غدا الخميس الموافق 24 أكتوبر في تمام الساعة 11 صباحًا بكلية الإعلام جامعة عين شمس، وتستضيف الندوة كلاً من: الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة "حواء"، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة يسرى مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة شيماء إسماعيل خبيرة التنمية البشرية، والنائبة البرلمانية مايسة عطوة، والأستاذة عبير الغازي عضو اتحاد نقابات عمال مصر ورئيسة لجنة المرأة بالبريد.