إعلام تركى: اشتباكات بين مسلحين والأمن بالتزامن مع احتجاز رهائن بشركة توساش

إبراهيم حسان

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين مسلحين وقوات الأمن بالتزامن مع احتجاز مدنيين كرهائن داخل شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية بأنقرة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

أكدت وكالة رويترز نقلا عن رئيس بلدية تركية ، اليوم مقتل 3 وإصابة 5 في الهجوم الذى استهدف مقر شركة توساش لصناعات الطيران والفضاء فى تركيا.

وأدان نائب الرئيس التركى الهجوم على شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية، وذكرت وسائل إعلام تركية وجود رهائن داخل مقر شركة توساش للصناعات الجوية والفضائية.