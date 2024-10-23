إسرائيل تحذر مواطنيها فى سريلانكا بسبب تهديد بهجوم إرهابى

محمد جمال

دعا مجلس الأمن القومى الإسرائيلى اليوم الأربعاء الإسرائيليين إلى مغادرة بعض المناطق السياحية فى جنوب سريلانكا على الفور بسبب "تهديد بهجوم إرهابي" محتمل، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

وقال المجلس إن التحذير يتعلق بمنطقة أروجام باى والشواطئ في جنوب وغرب سريلانكا، وذلك نتيجة "لمعلومات حول تهديد إرهابي يركز على المناطق السياحية والشواطئ".

وكانت الحكومة الإسرائيلية دعت مواطنيها من قبل إلى إعادة النظر في السفر إلى الخارج وتجنب إبراز الرموز الإسرائيلية واليهودية أثناء سفرهم، وذلك في ضوء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أثارت سخط شعوب العالم.

ولفتت إلى أن "الجاليات اليهودية والمؤسسات الدينية والمجتمعية، والمعابد اليهودية والشركات الإسرائيلية، إلى جانب البعثات والمطارات التي تقلع وتهبط منها الرحلات الجوية من إسرائيل، تشكل هدفا رئيسيا للعناصر المعادية للسامية"، حسب تعبيرها.