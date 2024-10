"أحتاج جنرالات هتلر المخلصين".. جدل بسبب تصريحات منسوبة لـ ترامب وحملته تنفى

كتبت ـ نهال أبو السعود

نشرت صحيفة ذا اتلانتيك الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن محادثة خاصة دارت فى البيت الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب، وقالت أن المرشح الجمهورى الحالى فى انتخابات الرئاسة الامريكية قال أنه يحتاج إلى نوع الجنرالات الذى كان يحيط بالزعيم الألمانى أدولف هتلر، ونفت حملة دونالد أن يكون الرئيس السابق أدلى بمثل هذا التصريح.

قالت مصادر لذا اتلانتيك، إن ترامب أعرب خلال رئاسته عن احتقاره لمن خدموا فى الجيش، وذكرت أن الجنرالات السابقين الذين عملوا مع ترامب قالوا إن الفضيلة الوحيدة التي يقدرها فى الخدمة العسكرية هى "الطاعة".

وأضافت أنه مع اقتراب ولاية ترامب من الانتهاء وفى السنوات اللاحقة أصبح ترامب مهتما أكثر وأكثر بفوائد الديكتاتورية والسلطة المطلقة على الجيش ونقلت المجلة عن مصدرين مطلعين على محادثة خاصة للرئيس السابق فى البيت الأبيض، أنه قال: "أحتاج نوع الجنرالات الذى كان يحاوط هتلر. الناس الذين كانوا مخلصين له، واتبعوا أوامره".

وفى كتاب The Divider: Trump in the White House قال مؤلفا الكتاب بيتر بيكر وسوزان جلايزر إن ترامب قال لجون كيلى كبير موظفيه فى البيت الأبيض حينها والجنرال السابق، "لماذا لا يمكنكم أن تكونوا مثل الجنرالات الألمان"، ونقلت عنه أن ترامب أصبح محبطاً فى أكثر من مرة من جنرالاته الذين اعتبرهم "غير مخلصين" و"غير مطيعين".

ووفقاً للكتاب، شرح كيلى لترامب أن الجنرالات الألمان حاولوا قتل هتلر 3 مرات، وكادوا أن ينجحوا فى مرة منها ولكن هذا التوضيح، لم يقنع الرئيس السابق بتغيير موقفه وقال حينها لكيلى: "لا، لا، لا، لقد كانوا مخلصين له تماماً".

وأجرت المجلة مقابلة مع جون كيلي سالته فيها عن الحديث بينه وبين ترامب وقال الأول ان الرئيس السابق اثار موضوع الجنرالات الالمات وكان رد كيلي عليه "هل تقصد جنرالات بيسمارك؟"

عن المحادثة التى جرت بينه وبين ترمب، وقال كيلي لجولدبيرج إنه حين أثار ترمب موضوع الجنرالات الألمان، فإن كيلي رد على الرئيس متسائلاً: "هل تقصد جنرالات بيسمارك؟" وقال كيلى إنه شرح لترامب أن روميل (القائد العسكرى) اضطر للانتحار بعدما شارك فى خطة لقتل هتلر، ولكن كيلي قال إن ترامب لم يعلم من هو روميل أيضاً.

ونفى متحدث أليكس فايفر مستشار حملة ترامب إدلاء المرشح الجمهوري بهذه التصريحات، وقال: "كلام زائف قطعا".