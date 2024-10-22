اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول عدد من الخيول الأصيلة مطار القاهرة للاشتراك فى بطولة مصر الدولية للفروسية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:01 م
وصول عدد من الخيول الأصيلة مطار القاهرة للاشتراك فى بطولة مصر الدولية للفروسية وصول الخيول
كتب زكى القاضى

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فى إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولى عدد من الخيول المقرر اشتراكها فى البطولة من دولتى قطر والإمارات، وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.

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خيول

الجيش المصرى

بطولة الفروسية




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