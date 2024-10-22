وصول عدد من الخيول الأصيلة مطار القاهرة للاشتراك فى بطولة مصر الدولية للفروسية

كتب زكى القاضى

فى إطار الاستعداد والتجهيز لبطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لكأس العالم والمقرر انطلاق فعالياتها من 23 وحتى 26 من أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وصلت إلى مطار القاهرة الدولى عدد من الخيول المقرر اشتراكها فى البطولة من دولتى قطر والإمارات، وذلك لأول مرة، حيث تقرر مشاركة الفرسان بخيولهم الأصلية.











