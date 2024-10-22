اليوم السابع
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لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن..

وزير الصحة يشهد توقيع تعاون بين «ڤاكسيرا» وشركة بلتهوفن الهولندية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 01:31 م
وزير الصحة يشهد توقيع تعاون بين «ڤاكسيرا» وشركة بلتهوفن الهولندية توقيع اتفاقية تعاون
كتب وليد عبد السلام

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شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» وشركة بلتهوفن الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسختة الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شركة بلتهوفن هي إحدى الشركات الهولندية الرائدة في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وهذه المرة الأولى للشركة التي تنقل فيها تكنولوجيا تصنيع اللقاحات خارج أوروبا، بالإضافة تقديم الشركة كافة سبل الدعم في خطوات تأهيل اللقاح للتوافق مع شروط التصنيع الجيد لضمان الجودة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه الاتفاقية تتميز بنقل التكنولوجيا في أخر مراحل التصنيع، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إنتاج 60-65% من لقاح شلل الأطفال بالحقن، مع إمكانية التصدير للدول الأفريقية.

من جانبه، أشار الدكتور شريف الفيل العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" أن لقاح شلل الأطفال بالحقن من اللقاحات التي تستخدم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرًأ إلى أن توقيع اتفاقية التعاون خطوة هامة لتوطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح شلل الأطفال بالحقن، مع إمكانية  تصدير المستحضر للدول الأفريقية.

 







الصحة

شلل الاطفال بالحقن

شلل الاطفال

صناعة اللقاحات



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