اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة تعلن خطة التركيز على التنمية وفقا لرؤية 2030

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:00 ص
وزارة الصحة تعلن خطة التركيز على التنمية وفقا لرؤية 2030 وزارة الصحة تعلن خطة التركيز على التنمية وفقا لرؤية 2030
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة التركيز على التنمية في قطاع الصحة بناء على رؤية مصر 2030 والتى تمثلت محاورها فى الآتى..

١- تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافا من أجل زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية.

٢- تحقيق التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنى لجميع المصريين الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية | الآمنة ذات الجودة عند الحاجة ودون معاناة مالية.

٣- زيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

٤- تطوير  وتقوية برامج الصحة العامة التي تعـزز وتنمي الصحة.

٥- تحسين حوكمة القطاع الصحي بما يضمن إدارة للقطاع بفاعلية ومسئولية وشفافية 00 على جميع المستويات.

٦- ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.

 







الصحة

القطاع الصحى

الاستثمار بالقطاع الصحى

حوكمة القطاع الصحى



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