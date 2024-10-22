وزارة الصحة تعلن خطة التركيز على التنمية وفقا لرؤية 2030

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل خطة التركيز على التنمية في قطاع الصحة بناء على رؤية مصر 2030 والتى تمثلت محاورها فى الآتى..

١- تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافا من أجل زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية.

٢- تحقيق التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنى لجميع المصريين الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية | الآمنة ذات الجودة عند الحاجة ودون معاناة مالية.

٣- زيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

٤- تطوير وتقوية برامج الصحة العامة التي تعـزز وتنمي الصحة.

٥- تحسين حوكمة القطاع الصحي بما يضمن إدارة للقطاع بفاعلية ومسئولية وشفافية 00 على جميع المستويات.

٦- ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.