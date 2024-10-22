نائب رئيس مجلس الوزراء: الدولة تولى اهتماما لملف صحة الأطفال وتنمية مهاراتهم

كتب مدحت وهبة ومرام محمد تصوير حسن محمد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا حقيقيا ودفعًا كبيرًا لملف صحة الأطفال وتنمية مهاراتهم ورفع قدراتهم، كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر والعمل الجماعي مع الوزرات المنوطة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الأخرى الشريكة لإنجاح هذه المبادرة، وتوفير حياة صحية لجميع أطفال مصر، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي بالتزامن مع اهتمام الدولة بالتنمية الشاملة للإنسان المصري بجميع مراحل العمر وحتى قبل مرحلة الولادة، مؤكدً أن الطفل الذي يحظى بقدر من التعليم قبل دخول المراحل التعليمية ما قبل المدرسة، يتمتع بمهارات وقدرات عقلية واعية، مع التشديد على أهمية التوسع في مراحل ما قبل المدرسة.

جاء ذلك خلال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والسيدة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال(CHAMPS) ، وتستهدف تعزيز قدرة الأطفال وتنشئة أطفال صامدة منذ الولادة وحتى المراهقة، وحمايتهم من تعاطي المواد المخدرة، وبناء مستقبل أكثر صحة للأطفال والشباب.

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء بجهود كافة العاملين لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أهميتها في توفير مستقبل صحي وواعي لأطفال مصر، باعتبارهم بناة المستقبل، مؤكدًا أن الدول تتقدم بتنشئة أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة بالمجتمع،وذلك بتنمية المهارات العقلية والصحية والنفسية أيضًا، مثمنًا المبادرة موضحًا أن لها أهمية كبيرة حيث تهدف إلى تعزيز قدرة الأطفال وحمايتهم وتوعياتهم من تعاطي المواد المخدرة وغيرها من النتائج التي تشترك بنفس الضعف الذى يواجه الأطفال أثناء نموهم ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وممثلي الجهات الحكومية والأهلية وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

يأتي إطلاق المبادرة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024 بنسخته الثانية، والذي يُعقد في الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري، تحت شعار " التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والتضامن، وبعض الجهات المنوطة بهذا الشأن .

وأضاف أن الاستثمار في الأطفال منذ الصغر يساهم بشكل أساسي في تنمية شخصية، ولديه القدرة على إتخاذ قراراته الحياتية السليمة والواعية المبنية على أسس ومبادئ أخلاقية وتعليمية ثابتة ومحددة، وأضاف أيضًا أن القيادة السياسية حريصة على الاهتمام بملف الصحة النفسية، وتتخذ خطوات استباقية لتوفير الحماية الصحية النفسية لجميع الأطفال المصريين، وحمايتهم وتوعيتهم من تناول أي مواد مخدرة، وكذلك حمايتهم ورفع الوعي من العنف بكافة أنواعه، مؤكدًا أن مبادرة تعزيز قدرات الأطفال، تأتى اتساقا مع أهداف وأنشطة المُبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وسعيها الدؤوب للاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المُستدامة بمفهومها الشامل وتحسين جودة الحياة للإنسان المصري صحيًا واجتماعيا وتعليميًا.