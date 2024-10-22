موعد صوم الميلاد فى الكنيسة الأرثوذكسية.. 43 يوما ويسمح فيه بتناول السمك

كتبت: بتول عصام

مع اقتراب صوم الميلاد المجيد، يكثرالبحث عن موعد بدء الصوم لدى الكنيسة القبطة الأرثوذكسية الصوم، حيث يحتل هذا العيد مكانة كبرى للأقباط، لأنه يمثل ميلاد السيد المسيح مخلص البشرية.

وتبدأ الكنيسة الصيام فى 25 نوفمبر 2024، صوم الميلاد المجيد لعام 2024/2025، ويستمر الصيام لمدة 43 يوم حتى ليلة عيد الميلاد 7يناير 2025، حيث ينتهى فى 29 كيهك / 7 يناير (ويقغ فى 28 كيهك فى السنوات الكبيسة)، وهذه المدة تعتبر عن الآتي:

* 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما.

* 3 أيام تذكار معجزة نقل حبل المقطم فى وقت القديس سمعان الخراز.

ويعتبر صوم الميلاد صوم من الدرجة الثانية أى تسمح فيه الكنيسة بتناول السمك، على عكس الصوم الكبير لعيد القيامة، الذى تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تماما، لأنه يعد صوما من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف، بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.

وعن الفرق بين صوم الدرجة الأولى والدرجة الثانية، فتنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى وأصوام الدرجة الثانية، وسمحت الكنيسة بأكل السمك فى أصوام الدرجة الثانية للتخفيف بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيوانى كما ذكرنا.

كما يعتبر أيضا عيد الميلاد المجيد هو ثانى الأعياد السيدية الكبرى، وتنقسم الأعياد نوعان:

1- سيدية وهى الخاصة بالسيد المسيح وهى (أعياد سيدية صغرى، وأعياد سيدية كبرى).

الأعياد السيدية الكبرى: (البشارة، الميلاد، الغطاس، الشعانين، القيامة، الصعود، العنصرة ).

الأعياد السيدية الصغرى: (الختان، دخول السيد المسيح الهيكل، دخول السيد المسيح ارض مصر، عرس قانا الجليل، التجلى، خميس العهد).

2- غير سيدية وهى الخاصة بالسيدة العذراء والملائكة والرسل والشهداء والقديسين.

ويعتبر أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية فى الشرق هو البابا خريستوذولس البطريرك الـ66 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، فى قوانينه التى حدد بها الأصوام المفروضة، حيث قال: "كذلك صوم الميلاد المقدس من عيد مارمينا فى 15 يوما من هاتور إلى 29 يوما من كيهك، وإن وافق عيد الميلاد يوم الأربعاء أو يوم الجمعة، فيفطروا فيه ولا يصوموا، وكذلك عيد الغطاس المقدس فى 11 من طوبة، وإن اتفق يوم أربعاء أو يوم جمعة فيفطروا فيه أيضا ولا يصوموا، وإن وافق 10 من طوبة الذى فيه صوم الغطاس أن يكون يوم سبت أو يوم أحد فلا يصام بل يصوموا الجمعة الذى قبل ذلك عوض ليلة الغطاس".