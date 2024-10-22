من البداية للنهاية.. تفاصيل حبس المتهمين بفبركة السحر لمؤمن زكريا.. انفوجراف

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح الخليفة اليوم الثلاثاء، المتهمين من الأول للثالث، الحبس 3 سنوات مشدد للمتهمين بفبركة السحر للاعب مؤمن زكريا، وكفالة 5 آلاف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة ونلخص الواقعة فى النقاط التالية:

- الحبس 3 سنوات مشدد للمتهمين في واقعة فبركة السحر لمؤمن زكريا

- عاقبت محكمة المتهمين من الأول للثالث بالحبس المشدد 3 سنوات للمتهمين بفبركة السحر للاعب مؤمن زكريا وغرامة 5 آلاف جنيه

- الداخلية كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل، متضمنا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبد الغنى

- الفيديو عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا مكتوب عليها بعض الطلاسم وعبارات غير مفهومة

- الأجهزة الأمنية ضبطت ناشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل مدافن، واعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع نجله وشخصين آخرين وسيدة تم ضبطهم.



