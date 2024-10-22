منظمة خريجى الأزهر تشارك فى معرض مطبوعات "البحوث الإسلامية"

كتب لؤى على

شاركت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، اليوم، فى فعاليات معرض كتاب مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، الذى أقيم بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، وبالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، والذى يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

حضر الافتتاح: الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، والدكتورة وفاء غنيمى، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، لشئون التعليم والطلاب.

وضم المعرض عددا كبيرا من إصدارات المجمع المتنوعة، والتى تنمى الثقافة الدينية، وتعمل على توسيع المدارك العلمية والثقافية.

تأتى مشاركة المنظمة فى هذا المعرض ضمن الجهود التى تبذلها لتشجيع الطلاب على القراءة، والاطلاع فى جميع نواحى الثقافة والفكر؛ لتوسيع مداركهم، وصقل مواهبهم، مع تسهيل حصولهم على مصادر المعرفة بأقل التكاليف حيث تضمن المعرض تخفيضات هائلة فى أسعار الكتب والمطبوعات.