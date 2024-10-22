مكتبة مصر الجديدة المتنقلة فى زيارة لكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

كتبت – بتول عصام

استقبلت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس المكتبة المتنقلة لمكتبة مصر الجديدة، وذلك تحت رعاية د.محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ،ود.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، ود.هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، ود.هدى المحمدي المدرس بقسم الدراسات النفسيه للأطفال، وحسام مهدى أمين الكلية.

وأوضحت د.هويدا الجبالى أن مشاركة خدمة المكتبة المتنقلة يهدف إلى دعم مركز رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بالكلية، كما يثقل دور الكلية الريادي في دعم ونشر المعرفة في المجتمع، حيث تساهم هذه الفعاليات في تنمية الحركة الثقافية عبر أدوات متنوعة من الكتب والمجلات، فضلا عن عرضها لمجموعة من الأفلام التعليمية.

وأضافت الجبالي أن المكتبة لها دور ريادى فى تقديم العديد من الخدمات الثقافية المجانية التى تهدف لتحسين المستوى الثقافي والفكري للمواطنين، وذلك تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع الوعي لدى المواطنين.

وقد قدمت المكتبة العديد من الفقرات الثقافية اشتملت التلوين والدخول للمكتبة وقراءة الكتب والقصص، بالإضافة للعديد من الأنشطة الفنية ومنها ال Hand craft مما أضاف الكثير من الاستفادة والبهجة على ذوى الاحتياجات الخاصة.

