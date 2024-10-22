مصادر: محمد معيط رئيسا للمجموعة العربية فى صندوق النقد لمدة 4 سنوات

رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

قالت مصادر دولية مطلعة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" فى العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه سيتم الإعلان رسميا عن اختيار الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، كرئيس للمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى، أكبر المؤسسات المالية فى العالم، وذلك خلفاً للدكتور محمود محيى الدين.

وأشارت المصادر أن الإعلان رسمياً سيتم خلال الاجتماعات السنوية الحالية لصندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرة إلى أن مدة تولى المنصب 4 سنوات.

وتولى الدكتور محمد معيط وزير المالية السابق، حقيبة وزارة المالية لنحو 6 سنوات فى ظروف صعبة خلال فترة فيروس كورونا والموجة التضخمية والحرب الأوكرانية الروسية.



وتقدم حسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصرى، بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء عمله كمدير تنفيذى لصندوق النقد الدولي وممثلًا لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، على جهوده التي بذلها على مدار السنوات الأربع الماضية، في سبيل قيام دول المجموعة بتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية في ظل التحديات غير المسبوقة التي شهدها العالم أجمع بداية من تفشي جائحة كورونا، ومرورًا بالأزمات الجيوسياسية العالمية ثم التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا.

وانطلقت أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.



ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.



وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.



وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.