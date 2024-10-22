محافظ القاهرة يشهد ندوة حول محاور إحياء مسار العائلة المقدسة

كتب: سيد الخلفاوى

شهد دكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الندوة التى أقامها نادى روتاري مدينة نصر حول محاور إحياء مسار العائلة المقدسة، والترويج لها سياحيًا على مستوى العالم.

وحضر الندوة مهندس عبد الفتاح فرحات رئيس نادى روتاري مدينة نصر ، ودكتور شريف أديب محافظ المنطقة الروتارية 2451 ، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطيةالأرثوذكسية، وعدد من المحافظين السابقين،والبرلمانين، والفنانين، والكتاب.

وأكد محافظ القاهرة أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التى بذلت فيها الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعًا سياحيًا ودينيًا يجذب السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.

وأشار محافظ القاهرة إلى استعداد المحافظة للمشاركة مع المجتمع المدنى فى الترويج لمسار العائلة المقدسة، مؤكدًا على أهمية دور المجتمع المدنى ومشاركتهم ولو بالأفكار فى إحداث تغيير بالشارع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة خلال الندوة أن المحافظة لديها رؤية لتطوير القاهرة، وإعادة إحياء المناطق الأثرية، وتحويل العاصمة لمتحف مفتوح.