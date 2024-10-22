كليات جامعة حلوان تنظم سلسلة ندوات بعنوان "اعرف واجبك - اعرف حقك"

كتبت – بتول عصام

تنظم وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بجامعة حلوان، سلسلة ندوات بعنوان "اعرف واجبك - اعرف حقك"، بكليات ( الخدمة الاجتماعية، والسياحة والفنادق، والتمريض، والتربية الفنية، والفنون الجميلة، والتربية الموسيقية، هندسة حلوان، حقوق، علوم، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التربية الرياضية بنات، الاقتصاد المنزلي، الآداب، الفنون التطبيقية، التكنولوجيا والتعليم)، وذلك في إطار جهود الجامعة لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة حول حقوقهم وواجباتهم.

وتأتي هذه السلسلة من الندوات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث تهدف هذه السلسلة من الندوات إلى تثقيف الطلاب حول مسؤولياتهم الأكاديمية والشخصية، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم داخل الحرم الجامعي وخارجه، والتعريف بالقوانين الجامعية، وأهمية الالتزام بالمبادئ الأكاديمية، وطرق التعامل مع التحديات التي قد تواجه الطلاب خلال مسيرتهم الدراسية، كما تم تسليط الضوء على الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الطلاب سواء فيما يتعلق بالجوانب الأكاديمية أو الإدارية، والتعريف بأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لتحقيق بيئة تعليمية صحية تدعم النجاح الأكاديمي والشخصي للطلاب.