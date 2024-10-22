كشف غموض جريمة قتل سائق توك توك فى سوهاج والأمن يضبط المتهمين

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من كشف غموض واقعة العثور على سائق توك توك جثة هامدة بالطريق العام دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث تبين وراء ارتكاب الواقعة ميكانيكى وعاطل بقصد السرقة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بالعثور على جثة بالطريق بدائرة مركز جرجا بها جرح طعنى بالصدر، تم نقل الجثة للمستشفى العام والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ونظرا لما تشكله الواقعة من أثر سلبى، تم تكليف اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، تم تشكيل فريق البحث بإشرافه وقيادة العميد مدير إدارة المباحث الجنائية، وضم ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الجثة تخص المدعو "ا.أ"، 23 سنة سائق توك توك، ومقيم مركز البلينا، حيث عثر عليها مسجاة على ظهرها بطريق فرعي دائرة المركز، وبه جرح طعني بالصدر.

وعثر بين طيات ملابسه على مبلغ مالي، وعثر على التوك توك الخاص به على مسافة 200 متر تقريبا من جثة المجني عليه.

تم استخدام التقنيات الحديثة، وتم تنشيط المصادر السرية، والتواصل إلى آخر شاهد رؤية للمجنى عليه، بالإضافة إلى فحص علاقاته في محيط سكنه وتحديد العناصر المعروف عنها إرتكاب مثل تلك الوقائع. ونظرا للتطبيق الجيد للخطة، وبعد حصر دائرة الإشتباه، توصلت التحريات التي قام بها فريق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة فاروق ع. ف. أ، 32 سنة ميكانيكي سيارات، ومقيم جرجا، وتبين أنه سبق إتهامه في قضايا "سلاح – سرقة – ضرب – مخدرات".

أما المتهم الثاني، محمد أ. م. ع، 29 سنة عاطل، ومقيم بذات العنوان، والسابق إتهامه في قضايا "سلاح – سرقة – مخدرات" أيضا. عقب إصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بصحتها، وأقرا بإرتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية. حيث تبين أنه بتاريخ الواقعة، قام المتهم الثاني بإستيقاف المجني عليه بقرية دائرة مركز البلينا، وإستقلال التوك توك لتوصيله لبندر جرجا، وأثناء سيرهما بطريق فرعي مؤدي جرجا، وبناء على اتفاق مسبق كان في انتظاره الأول، وإستقل التوك توك رفقتهما، وبمحل الواقعة، قام الأول بمباغتته، والتعدي عليه بسكين كانت بحوزته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وقاما بتركه بمكان الواقعة، والإستيلاء على التوك توك. وبإرشاد الأول، تم ضبط السكين المستخدم فى الواقعة.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.