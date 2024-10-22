قبل النطق بالحكم على المتهمين.. أبرز 10 معلومات في قضية أعمال سحر مؤمن زكريا

كتب بهجت أبو ضيف

تسدل اليوم الثلاثاء، محكمة جنح الخليفة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بأعمال سحر اللاعب مؤمن زكريا، والمتهم فيها عامل مدافن، ونجله، وشخصين آخرين، وسيدة، بالنصب عليه، وادعاء العثور على سحر للإضرار به، مدفون أمام مقبرة خاصة باللاعب السابق مجدي عبد الغني بمنطقة الخليفة في القاهرة، حيث ستشهد الجلسة صدور الحكم على المتهمين.

وخلال النقاط التالية، نرصد أبرز 10 معلومات عن القضية التي نالت اهتمام الرأي العام خلال الآونة الأخيرة..

-عامل مدافن بمنطقة الخليفة قرر ركوب التريند من خلال النصب على اللاعب مؤمن زكريا

-المتهم ادعى عثوره على أعمال سحر لإيذاء مؤمن زكريا، مدفونة أمام مدفن خاص بعائلة اللاعب السابق مجدي عبد الغني

-استعان المتهم بنجله وشخصين آخرين وسيدة لتنفيذ مخطط النصب على اللاعب

-المتهمون تواصلوا مع أحد أقارب زوجة مؤمن زكريا وطلبوا حضوره للحصول على أعمال السحر المعثور عليه

-استغل المتهمون حضور مؤمن زكريا وسجلوا له مقطع فيديو ونشروه لتحقيق أرباح من المشاهدات

-فور تداول مقطع الفيديو أجهزة الأمن رصدته وبإجراء التحريات تبين تورط المتهمين في النصب على مؤمن زكريا

-ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية

- المتهمون اعترفوا باصطناع أعمال السحر ودفنها بإحدى الجبانات، وإبلاغ أحد أقارب زوجة اللاعب بعثورهم عليها، وحينما توجه مؤمن للجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام

- أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة، وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التليفزيوني لأحد المتهمين فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار

-قررت محكمة جنح الخليفة حجز جلسة اليوم الثلاثاء للحكم على المتهمين الخمسة