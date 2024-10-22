اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف قاعدة غليلوت

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 09:16 ص
غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان.. وحزب الله يقصف قاعدة غليلوت لبنان
بيروت (أ ش أ)

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أغار الطيران الحربى الإسرائيلى على منزل فى بلدة الشعيتية جنوب لبنان، كما أغار على بلدة يحمر الشقيف مستهدفا غرب البلدة.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الثلاثاء، أن غارتين استهدفتا معبر جديدة يابوس داخل الأراضي السورية، وهي منطقة قريية لنقطة المصنع الحدودية، كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة طاريا غرب بعلبك.

وفي سياق متصل، قصف حزب الله اللبناني قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بالصواريخ، كما قصف قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا بالصواريخ.







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