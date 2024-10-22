اليوم السابع
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سفير مصر فى بغداد يسلم الرئيس العراقى دعوة حضور المنتدى الحضرى العالمى

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:46 م
سفير مصر فى بغداد يسلم الرئيس العراقى دعوة حضور المنتدى الحضرى العالمى سفير مصر في بغداد يسلم الرئيس العراقي دعوة
كتب عبد الوهاب الجندى

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سلم سفير مصر لدى العراق، أحمد سمير، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي الذي سيقام في القاهرة للمدة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل.


واستقبل الرئيس العراقي، في قصر بغداد سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق أحمد سمير، حيث سلمه الرسالة ونقل تحيات الرئيس السيسي إلى رئيس الجمهورية العراقي وتمنياته له بوافر الصحة والتوفيق وللشعب العراقي مزيداً من الازدهار والرفاه".


وبحسب بيان للرئاسة العراقي، أعرب رئيس العراق عن شكره وامتنانه للدعوة، محملا السفير المصري تحياته الخالصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي".


وأكد على "عمق العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والنماء".







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