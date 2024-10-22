اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 11:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير السياحة الجزائرى العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 11:14 ص
سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير السياحة الجزائرى العلاقات الثنائية السفير الدكتور مختار وريده
(أ ش أ)

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بحث سفير مصر فى الجزائر السفير الدكتور مختار وريده، مع وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائرى مختار ديدوش، العلاقات الثنائية فى مجال السياحة والصناعات التقليدية.

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين مصر والجزائر.

وقام السفير الدكتور مختار وريده بتسليم الوزير الجزائري الدعوة الموجهة له من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشاركة دولة الجزائر الشقيقة في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 12-21 ديسمبر القادم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

 







مصر

الجزائر

العلاقات المصريه الجزائريه

مجال السياحة والصناعات التقليدية

مصر والجزائر




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