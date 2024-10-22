سفير مصر بالجزائر يبحث مع وزير السياحة الجزائرى العلاقات الثنائية

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بحث سفير مصر فى الجزائر السفير الدكتور مختار وريده، مع وزير السياحة والصناعة التقليدية الجزائرى مختار ديدوش، العلاقات الثنائية فى مجال السياحة والصناعات التقليدية.

يأتي ذلك في إطار جهود السفارة لتعزيز التعاون في مجال السياحة والصناعات التقليدية بين مصر والجزائر.

وقام السفير الدكتور مختار وريده بتسليم الوزير الجزائري الدعوة الموجهة له من الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشاركة دولة الجزائر الشقيقة في معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي سيعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 12-21 ديسمبر القادم، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.