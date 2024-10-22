رئيس أكديما: تأمين استهلاك المواد الخام الدوائية لمدة 6 شهور

كتب وليد عبد السلام

أكدت ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما التابعة لـ وزارة الصحة أن الشركة لديها استراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة أولها ضمان توفير الدواء الأمن بأسعار مناسبة للمريض المصرى.

وقالت خلال مشاركتها فى فعاليات اليوم الثالث لـ مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية إن ذلك يعتبر الهدف الرئيسى للشركة والتى تسعى الى تحقيقه فى ظل ما يشهده العالم من تطورات.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر لتأمين استهلاك من الخامات الدوائية فى مدة تتراوح بين 6 شهور إلى سنة.

وأوضحت أن المحور الثانى يهتم بزيادة حجم التصدير لأنه المصدر الرئيس للعملة الأجنبية لسداد الالتزامات المالية بالإضافة إلى أنها تترجم فى صورة اعتمادات لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الطبية الخاصة بالتصنيع.

وثمنت دور الكبير الذى تلعبه اللجنة العليا التى تم إنشاؤها لتحديد أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الخام الدوائية، وتضم: وزارة الصحة، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحَّد، ووزارة المالية، والبنك المركزى، وكل الجهات المعنية، التى تقدم دعماً كبيراً لشركات الأدوية الجادة فى ظل أزمة الدولار والظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن المحور الثالث ضمن استراتيجية أكديما يرتكز فى العمل على توطين صناعة الدواء بشكل كامل، بما يشمل الأدوية الحيوية وأدوية الأورام وأيضاً المواد الخام.

وأوضحت أنه تم توطين العديد من الأدوية المستوردة، ومنها أدوية التخدير والكورتيزون، ومنع الحمل، وأمراض الجهاز العصبى، والأمراض النفسية، وقطرات العيون، والغسيل الكلوي وأصبحت هذه الأدوية يتم تصنيع محليا بدلا من استيرادها، بما يوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى تصديرها إلى جانب الأنسولين وأدوية الأورام والأدوية المثيلة والبدائل الحيوية ، بالإضافة إلى مشروع تصنيع المواد الخام الدوائية (API) لتلبية احتياجات مصر الدوائية، وللإسهام فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة حجم الصادرات.

وأشارت إلى أنه تم فى العمل على توطين صناعة الخامات الدوائية من خلال إنشاء الشركة العربية للخامات الدوائية.

ونوهت بأنه تم تخصيص أرض لإنشاء المصنع على مساحة 85 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى حوالي 150 مليون دولار.