خريطة تواجد الوحدات المتنقلة لاستخراج الجوازات.. انفوجراف

كتب محمود عبد الراضي

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمات جديدة توفر عليهم عناء الذهاب لمقار الجوازات، حيث تتيح استخراج الوثائق عبر الوحدات المتنقلة عبر القاهرة الكبرى، كما يلي:

محافظة القاهرة

- نادى الزهور بمدينة نصر (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

- نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

- نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

- نادى المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

- الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

- نادى الشمس. (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

محافظة الجيزة

- نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)

- نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)

- نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)

- مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)

- هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)

- نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)

وذلك من الساعة الـ 9 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.. وتختص الوحدات بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات) ، دون التقيد بالإختصاص المكانى.

وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.



