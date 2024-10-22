تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة صحية من صندوق زمالة المعلمين

كتبت آية دعبس

تقدم النقابة العامة للمهن التعليمية، عددا من الخدمات لأعضائها من خلال صندوق الزمالة، والتى من بينها الإعانة الصحية لأعضاء صندوق زمالة المعلمين، ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير الاجراءات اللازمة للحصول عليها.

(1) تُصرف إعانة مرضية بقيمة 20 ألف جنيها للعضو، فى الأمراض التالية:

- السرطان.

- الفشل الكلوى.

- زرع أحد الأعضاء الرئيسية "الكلى أو الكبد".

- السكتة الدماغية.

- جراحة القلب المفتوح.

- فقد البصر.

- بتر أحد الأطراف.

- استئصال الكلى.

(2) تُصرف بقيمة 10 آلاف جنيه، فى حالة إصابة العضو بالأمراض التالية:

- الروماتويد.

- الذئبة الحمراء.

- الشلل الرعاش.

- التصلب المتعدد.

(3) شروط الحصول على الإعانة:

- أن يكون طالب الاعانة عضوا بالصندوق.

- أن يكون قد مضى على عضويته سنة سابقة على تاريخ تقديم الطلب.

- ألا يكون قد استفاد من الصندوق بأى إعانات لا ترد منذ تاريخ تعيينه.

(4) المستندات المطلوبة:

- صورة الرقم القومى وبطاقة العضوية.

- صحيفة أحوال الكترونية حديثة.

- إفادة بالاشتراك فى الصندوق من تاريخ التعيين حتى تاريخه.

- مفردات مرتب معتمدة ومبين بها خصم الاشتراك بالصندوق.

- نموذج 7 معتمد من التأمين الصحى.

- إحضار خطاب الحصول على الإجازة المرضية.

- أصل التقرير الطبى معتمد من هيئة التأمين الصحى موضح به نوع المرض وتاريخه.

- أى مستندات أخرى تراها اللجنة.