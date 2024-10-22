اليوم السابع
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تحريات عامل أشعل النيران في تروسيكل بالمنوفية: خلافات الجيرة السبب

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 07:00 ص
تحريات عامل أشعل النيران في تروسيكل بالمنوفية: خلافات الجيرة السبب سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحريات المباحث، حول واقعة إشعال عامل النيران في تروسيكل يملكه جاره في مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية، أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة وجود خلافات جيرة سابقة بين المتهم والمجنى عليه.

وأشارت التحريات إلى المجنى عليه حرر بلاغا في مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية ، يفيد نشوب حريق بمركبته "تروسيكل" أثناء توقفها أمام منزله، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.

وأوضحت التحريات أن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة ، وبتكثيف الجهود تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينه وبين مالك المركبة ، قام على إثرها بسكب مادة معجلة على الإشتعال على المركبة المشار إليها وإضرام النيران بها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.


 







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قويسنا

بلطجة




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