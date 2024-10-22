انتخابات أمريكا 2024.. واشنطن بوست: ترامب وهاريس متعادلان بـ7 ولايات رئيسية

كتبت : نهال أبو السعود

كشف استطلاع جديد لصحيفة واشنطن بوست أن المرشحان فى انتخابات الرئاسة الامريكية الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس أنهما متعادلان فى جميع الولايات السبع المتأرجحة، حيث يتقدم الاثنان بالتساوى تقريبا مع بقاء أسبوعين من الحملة الانتخابية قبل ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع فى الخامس من نوفمبر.

شمل الاستطلاع أكثر من 5 آلاف ناخب مسجل، وأظهر أن 47% يقولون إنهم سيدعمون هاريس بالتأكيد أو ربما، ويقول 47% إنهم سيدعمون ترامب بالتأكيد أو ربما ومن بين الناخبين المحتملين، قال 49% منهم انهم سيدعمون هاريس و 48% سيدعمون ترامب.

ووفقا للصحيفة، لم يتغير دعم ترامب كثيرا عن نسبة ال48% التى حصل عليها فى استطلاع سابق لست ولايات رئيسية باستخدام نفس المنهجية، لكن مكانة هاريس جاءت أعلى بست نقاط مئوية من نسبة ال41 % المسجلة للرئيس الأمريكى جو بايدن، الذى كان مرشحا رئاسيا آنذاك.

ويقول حوالى ثلاثة أرباع الناخبين فى الولايات المتأرجحة إنهم سيصوتون بالتأكيد لهاريس أو ترامب (74%)، وهى أعلى من نسبة 58% الذين التزموا بدعم بايدن أو ترامب قبل انسحاب بايدن من السباق الانتخابى يوليو الماضى وحلت محله كامالا هاريس ممثلة عن الحزب الديمقراطي.



وأظهر الاستطلاع الجديد أيضا أن ترامب هو الأقوى فى أريزونا حيث يتمتع بميزة بنسبة ست نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين، وينكمش هذا إلى ثلاث نقاط بين الناخبين المحتملين، وينخفض تفوقه بأربع نقاط فى ولاية نورث كارولينا بين الناخبين المسجلين إلى ثلاث نقاط بين الناخبين المحتملين، وفى جورجيا هاريس هى الأقوى حيث تتمتع بميزة ست نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين وأربع نقاط بين الناخبين المحتملين، كما أن هاريس أقوى قليلا من ترامب فى الولايات الشمالية الثلاث الأكثر تنافسا - ميشيجان وبنسلفانيا وويسكونسن - ولكن بنسب مئوية ضمن هامش الخطأ.

وبشكل عام فى هذه الولايات السبع، يقول 37% من الناخبين المسجلين إنهم سيصوتون لهاريس و37 بالمئة سيدعمون ترامب، وقال 10% آخرون إنهم ربما سيصوتون لصالح هاريس، ومثلهم لصالح ترامب.