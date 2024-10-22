الناتو يسعى لتعزيز التعاون العلمي والأمني مع رومانيا

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قام أعضاء فريق حلف شمال الأطلسي (الناتو) للعلوم من أجل السلام والأمن بزيارة إلى العاصمة الرومانية بوخارست ؛ للإعلان عن دعوة لتقديم مقترحات بشأن التعاون العلمي المتعلق بالأمن.



وذكر بيان صادر عن "الناتو" أن الزيارة تستهدف دعوة الباحثين من رومانيا وكذلك الدول الأخرى في "الناتو" والدول الشريكة إلى تقديم مقترحات لأنشطة البحث التعاونية.



وأفاد بأن اللقاءات ركزت على كيفية مساهمة المجتمع العلمي الروماني في "الناتو" على مر السنين حيث اجتمع كبار الشخصيات والباحثون على حد سواء للاحتفال بالنجاحات السابقة والحالية للتعاون من خلال برنامج العلم من أجل السلام والأمن.



وأشار البيان إلى أنه بفضل أحد المشاريع، تمكن الأخصائيون الطبيون من استخدام العلاج عن بُعد والتوصل لتطبيقات العلاج أثناء الكوارث الكبرى وساعد مشروع آخر في بناء القدرات التشغيلية للحماية المدنية فيما يساعد أحد الأنشطة الحالية في مجال تدابير الصحة والتي تشمل تعزيز القدرة على الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.



واشتركت وزارة البحوث والابتكار والرقمنة والأكاديمية التقنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع في رومانيا، في برنامج العلوم من أجل السلام والأمن.