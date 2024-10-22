الكرملين: التجارة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تصل لـ96% من حجم التسويات المتبادلة

موسكو - قازان (أ ش أ)

بلغت معدلات التجارة بين روسيا وإيران باستخدام العملات الوطنية أكثر من 96% من حجم تسوياتهما المتبادلة، فى حين زادت التجارة الثنائية بنسبة 12.4% فى عام 2024.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الروسية (الكرملين) قبيل اجتماع بين رئيسي البلدين على هامش القمة الـ16 لمجموعة (بريكس) في قازان، والتي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وقالت خدمة الصحافة بالكرملين "يعطي قادة البلدين الأولوية لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، ورغم بعض التراجع، تجاوزت التجارة المتبادلة في عام 2023 مبلغ أربعة مليارات دولار، وقد سجل حجم التجارة هذا العام نموًا بنسبة 12.4% في الفترة من يناير إلى أغسطس".

وتقوم روسيا وإيران بتنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعات النقل والطاقة، بما في ذلك استمرار تشغيل الوحدة الأولى من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران والعمل المستمر على بناء وحدات طاقة جديدة، كما يجري تطوير مشروع ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب" (INSTC).. واتفقت الحكومتان على تقديم ائتمان تصدير حكومي روسي لبناء سكة حديد "رشت-آستارا" في إيران، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر.

ونوه الكرملين بأن العلاقات الروسية الإيرانية تشهد صعودًا، ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" مع توقيع معاهدة خلال زيارة منفصلة يقوم بها الرئيس الإيراني لروسيا قريبا.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد التقي نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 أكتوبر الجاري على هامش مؤتمر دولي في تركمانستان، وأكدا التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية، منوهان بتسجيل زيادة في حجم التجارة بين البلدين في عام 2024.