"القومى للمرأة" يهنئ المستشار سناء خليل لتكريمه فى احتفالية "الأب القدوة"

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة لتكريمه فى احتفالية "الأب القدوة" التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، لتكريم عددا من الآباء القدوة والشخصيات العامة.

وسلمت المهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، شهادة تقدير ودرع للمستشار سناء خليل تقديرا لجهوده وإنجازاته في مجال تمكين المرأة فى جميع المجالات.

ويؤكد المجلس بالغ سعادته وفخره بهذا التكريم المستحق للمستشار سناء خليل تقديرا لجهوده العظيمة والمتميزة فى ملف تمكين المرأة المصرية وحمايتها طوال فترة عمله كعضو بالمجلس القومي للمرأة ومقرر للجنته التشريعية وكنائب لرئيسته.



ومن الجدير بالذكر أن المستشار سناء خليل شغل منصب رئيس الاستئناف والمشرف على الإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان بوزارة العدل.



تكريم المستشار سناء خليل