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القاهرة الإخبارية: بوتين يلتقى بـ3 رؤساء من أعضاء مجموعة "بريكس"

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 07:27 م
القاهرة الإخبارية: بوتين يلتقى بـ3 رؤساء من أعضاء مجموعة "بريكس" مراسل قناة القاهرة الإخبارية
كتب محمد عبد المجيد

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قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من قازان، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التقى ثلاثة رؤساء من الدول الأعضاء في قمة البريكس، بالإضافة إلى رئيسة بنك التنمية الجديدة التابع لمجموعة بريكس.

لقاء بوتين بمودي

وأضاف «مشيك» خلال رسالة على الهواء، أن «بوتين» أكد خلال لقائه مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، على أن بلاده مستمرة في تعزيز العلاقات مع الهند، ووصف العلاقات الروسية - الهندية بأنها علاقات متطورة جدا، وأن افتتاح الهند قنصلية لها في مدينة قازان الروسية، يأتي في إطار تعزيز الدبلوماسية الهندية، الذي من شأنها أيضاً، أن تعزز العلاقات الروسية - الهندية.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن «مودي» من جانبه أشار إلى العلاقات بين بلاده وروسيا، فيما أكد علاقة ضرورة إنهاء حل الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتحدث عن استعداد بلاده للعب دور الوساطة.

وأشار إلى أن رئيس جنوب إفريقيا، سيرسل رامافوزا،  ناقش خلال لقائه بـ«بوتين» الوضع السياسي وأيضا الاقتصادي العالمي والأزمات العالمية، والاتفاقات التي أبرمت بين روسيا وإفريقيا، خلال قمة روسيا - إفريقيا، التي شارك فيها رئيس جنوب إفريقيا.

 







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