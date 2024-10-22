السكة الحديد تنظم ندوة توعية للعاملين عن مخاطر تعاطى المخدرات

كتب سيد الخلفاوى

نظمت هيئة السكة الحديد، اليوم، ندوة توعية للعاملين بالمنطقة الوسطى بمحافظة المنيا عن مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة العامة بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والاجتماعية.

يأتى ذلك ضمن الاهتمام بتطوير العنصر البشرى بالهيئة بإعتباره أحد أهم عوامل نـجاح المنظومة وذلك بعقد ندوات تثقيفية وتوعوية لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات.

وتم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وادمانها على الصحة العامة للانسان والحالة النفسية للمتعاطى، وماقد تؤدى به الى عقوبة السجن نتيجة لعدم إدراكة مما يصدر منه من أفعال بلا وعى وكذا آثارها على المحيطين به وكذلك نظرة المجتمع والمتعاملين معه بالإضافة إلى فصله من العمل.