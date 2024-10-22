السكة الحديد تناشد المواطنين الالتزام بالمرور من المزلقانات الشرعية

كتب سيد الخلفاوى

ناشدت السكة الحديد، المواطنين بتوخى الحذر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة للعبور فقط (المزلقانات) وذلك حفاظا على أرواحهم، وعدم العبور من مكان غير معد للعبور.

كما ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

ونشرت هيئة السكة الحديد، فيديو بعنوان "سلامتك تهمنا، سلوكنا مسئوليتنا"، للتوعية بمخاطر المعابر الغير شرعية على شريط السكة الحديد.

يأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.