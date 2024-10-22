البنتاجون: الاشتباه بموظفة فى مكتب أوستن سربت وثائق سرية إلى طهران

وكالات

قال مسؤول بالبنتاجون، إنه يشتبه بموظفة كبيرة في مكتب وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن بتسريب وثائق سرية لخطط إسرائيل لمهاجمة إيران.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أوضح أن الموظفة المشتبه بها تعمل مديرة لمكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة، وأضاف أن الموظفة المشتبه بها تمتلك تصريحا يمنحها حق الاطلاع على معلومات سرية جدا.

وكانت قد قالت وكالة أسوشيتدبرس، إن الولايات المتحدة ستجرى تحقيقا حول الكشف غير المصرح به عن وثائق تقيم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران، بحسب ما قال ثلاثة مسئولين أمريكيين للوكالة، فيما أكد مسئول رابع أن الوثائق شرعية.

تنسب الوثائق إلى وكالة الاستخبارات الجغرافية الأمريكية ووكالة الأمن الوطنى، وتشير إلى أن إسرائيل لا تزال تحرك أصولا عسكرية لشن ضربة عسكرية ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية ضدها فى الأول من أكتوبر.

ونشرت الوثائق التي تم تصنيفها بـ سرى للغاية" على تطبيق التليجرام، وقد نشرتها كل من "سى إن إن" و"أكسيوس" أولا. ورفض المسئولون الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة الأمر علانية.