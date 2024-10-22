اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

افتتاح مقر جديد للجوازات بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:16 م
افتتاح مقر جديد للجوازات بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة مقر جديد للجوازات بالقاهرة الجديدة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق فى تشغيل مقر الجوازات الكائن بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمراراً لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى، خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

إفتتاح مقر جديد للجوازات بالمجمع الأمنى
إفتتاح مقر جديد للجوازات بالمجمع الأمنى

 

إفتتاح مقر جديد للجوازات
إفتتاح مقر جديد للجوازات

 

مقر جديد للجوازات بالقاهرة الجديدة
مقر جديد للجوازات بالقاهرة الجديدة

 







جوازات

الداخلية

افتتاح مقر الجوازات

اخبار الداخلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة