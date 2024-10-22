أمين المجلس الأعلى للجامعات: نستهدف تقديم مناهج فنية متخصصة لدعم الصناعات

كتبت - مرام محمد

كشف الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، عن أن الجهات القطاعية لديهم تعمل حاليًا على إعادة تشكيل وجه القطاع البحثي في مصر، حتى يعكس رؤيًا أكثر استدامة في المستقبل.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، إلى أنهم ينظرون حاليًا إلى كيفية رفع مستوى المناهج، وذلك دون الاكتفاء بتقديم مناهج تقليدية بل مناهج فنية متخصصة، ومناهج للإرشاد، لدعم الصناعات، بالإضافة إلى كل المواد التخصصية والمعسكرات التي يمكن تقديمها من خلال الجامعات.