ألمانيا تعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة شديدة العدوى لجدري القرود في البلاد

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أعلن مركز السيطرة على الأمراض في ألمانيا اليوم /الثلاثاء/، اكتشاف حالة إصابة بالسلالة الجديدة والأكثر عدوى من فيروس جدري القرود المعروفة بـ(كليد بي 1) للمرة الأولى في البلاد.



وذكر معهد "روبرت كوخ" - في بيان أوردته قناة (دويتشه فيله) الألمانية - أن الشخص قد أصيب بالعدوى في الخارج، مؤكدَا عدم وجود أيه مخاطر كبيرة في الوقت الحالي على الصحة العامة للمواطنين وأن المعهد يواصل مراقبة الوضع عن كثب وسيقوم بتعديل توصياته إذا لزم الأمر.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس جدري القرود بدأ يظهر مجددًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وامتد إلى العديد من الدول المجاورة، وأن السلالة الجديدة أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022، خلافًا للسلالات السابقة، فإن السلالة الحالية تنتشر بسهولة أكثر ويمكن أن تنتقل بين الأطفال في المدارس.



واكتشفت أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة شديدة العدوى من الفيروس خارج القارة الأفريقية في السويد في منتصف شهر أغسطس الماضي.



يذكر أنه تم اكتشاف فيروس جدري القردة لأول مرة في عام 1958، وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية به في إفريقيَا في عام 1970.



وجدري القردة هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وَسَط وغرب إفريقيَا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا.