وزير الشباب: الدولة تقدم الدعم الكامل للرياضة والرياضيين

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إن الوزارة لا تدخر جهداً فى دعم الرياضة والرياضيين، مشيرا إلى الإنجازات التى حققها الرياضيون المصريون فى أولمبياد باريس 2024.

وجاء هذا خلال مشاركة أشرف صبحى فى جلسة الرياضة والتنمية البشرية خلق أبطال رياضيين مستقبل مصر التى عقدت على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذى يعقد برعاية الرئيس السيسى، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».

وأشار صبحى إلى أن فترة الإعداد للأولمبياد تستغرق 3 سنوات عبارة عن معسكرات وبطولات حتى يتم التأهل للاولمبياد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية قدمت كافة سبل الدعم للمنظومة الرياضية لتقديم أفضل النتائج واعتلاء منصات التتويج.

وعبر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن فخره بأبطال مصر وقال: "ما تم تحقيقه من فوز للاعبينا خلال اولمبياد باريس 2024 هو انجاز لا يستهان به، فالتنافس فى البطولة الاخيرة لم يكن بالأمر الهين فى ظل وجود المنافسة والقوة الكبيرة التى تمتع بها المشاركين من مختلف بلدان العالم، وحقيقة ممتن بهذا الجيل من الشباب الواعد واتمنى لهم المزيد من البطولات والنجاحات خلال السنوات القادمة."

وشدد صبحى على أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تولى اهتمام كبير بالمنظومة الرياضية، ورعاية الابطال المصريين من خلال توفير كافة سبل الدعم لهم بما يمكنهم من تقديم أفضل أداء لهم، والمنافسة بقوة وتحقيق البطولات بمختلف البطولات العالمية، مؤكداً اهمية تضافر كافة الجهود لرعاية هؤلاء الأبطال وهو ما ظهر بوضوح بالفترة الأخيرة فى ظل التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم اللاعبين مادياً ومعنوياً وهو ما كان حافزاً قوياً لهم للوصول لهذا الإنجاز.