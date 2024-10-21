وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من المضاعفات الخطرة

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا يحمى كبار السن من الأمراض ونصحت وزارة الصحة بتلقى كبار السن لقاح الانفلونزا الموسمية قبل دخول فصل الشتاء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا يحمى من 4 فصائل خطيرة من فيروس الأنفلونزا وهو ما يتطلب الحصول على اللقاح .

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات".

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الإنفلونزا آمن ويجب الحصول عليه لتقوية المناعة فى مواجهة المرض.

وأوضحت الوزارة أن لقاح الإنفلونزا عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع وينشط الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، واللقاح يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة بالإنفلونزا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية هام لكبار السن، كونه يحمى أصحاب المناعة الضعيفة من الإصابة بالمرض.

وأضافت الوزارة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار السن عبارة عن حقنة تعطى بإبرة في الذراع لتنشيط الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه مع دخول موسم الشتاء تزيد الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وتزيد أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا للحماية من المضاعفات.