وزارة التضامن تنظم فعالية لتعظيم دور الأب فى الأسرة قدوة 2024

كتب ـ مدحت وهبة

بدأت منذ قليل، فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي لاحتفالية الأب القدوة 2024 والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعض المؤسسات، حيث تعد الأسرة المصرية هي الحاضنة الأولي التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع .

وتستهدف مبادرة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.