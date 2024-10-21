اليوم السابع
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وزارة التضامن تنظم فعالية لتعظيم دور الأب فى الأسرة قدوة 2024

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 04:05 م
وزارة التضامن تنظم فعالية لتعظيم دور الأب فى الأسرة قدوة 2024 وزارة التضامن
كتب ـ مدحت وهبة

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بدأت منذ قليل، فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي لاحتفالية الأب القدوة 2024 والتي تنظمها الوزارة تحت رعاية وحضور الدكتورة  مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مع بعض المؤسسات، حيث تعد الأسرة المصرية هي الحاضنة الأولي التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع .

وتستهدف مبادرة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.







وزارة التضامن

مبادرة وزارة التضامن الأب قدوة 2024

تعظيم دور الاب فى الأسرة

احتفالية الأب قدوة



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