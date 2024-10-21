ممثل الصحة العالمية: نعمل على توصيل المبادرات الرئاسية المصرية للعالم

كتبت ـ أمل علام

بحضور الدكتور العالم مجدى يعقوب والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، وخلال جلسة حوارية عن الاستراتيجية الوطنية للصحة. قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنه لكى نضع الاحتياجات للمنظومة كانت مشكلة كبيرة حتى نصل إلى شبه توافق، ولكن عندما نضع استراتيحية نكمل مع ما بدأ ولا نعتمد على تغيير الأشخاص، وهناك مؤسسات تعمل بشكل دقيق ومتوافق بغض النظر عن المسئول.

وقال إن التحدى الحقيقى هو التدريب للتحدث بنفس اللغة ولا بد أن يعرف كل الأطباء الاسترتيجية الوطنية وأن يكون على علم مدبما هو مطلوب، موضحة أنه فى ظل التغيرات الاقتصادية تحدث اضطرابات فى القوانين والبرامج اختلفت، موضحا أنه أصبح لدينا خبرة فى التامين الصحى الشامل عند تنفيذ المرحلة الثانية فى 5 محافظات.

وأضاف أن العنصر البشرى مهم جدا ولذلك التحسين والتأهيل مهم فى الاستراتيجية، ووضع ضرائب على الأطعمة السكرية للحد من استهلاك السكر، موضحا أنه سيصل عدد الأطباء الخريجين إلى 16 ألف خريج فى السنوان المقبلة.

وأوضح أن من أفضل الدول التى تعاملت بشكل منظم وصحيح مع جائحة كورونا وهو ما أدى للسيطرة على الجائحة.

وتابع أن الوزارة لديها قاعدة بيانات كبيرة خاصة عن السمنة والتقزم، وأيضا الأمراض المزمنة من خلال مبادرة 100 مليون صحة.