مديرية الطب البيطرى بسوهاج: نمو حملات التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة بنسبة 160%

؜ كتبت آية دعبس

قال الدكتور أحمد حمدي المدير العام لمديرية الطب البيطرى بسوهاج، إن مديرية الطب البيطري نجحت بنسبة نمو تتخطي ال160% في التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بناء على تعليمات وزير الزراعة و محافظ سوهاج.

وأشار حمدى، إلى أن الحملة بدأت فى 21 سبتمبر 2024 وانتهت في 17 أكتوبر 2024، وقد تم تحصين 33500 رأس من الاغنام والماعز في حين تم تحصين 20000 حيوان فقط في 2023 عن نفس الحملة، مما يعد طفرة في أداء الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بسوهاج.

وأوضح المدير العام لمديرية الطب البيطرى بسوهاج، أن ذلك يأتي في ضوء نشاطات الطب البيطري ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ( بداية جديدة لبناء الإنسان)، والتي تقوم فيها المديرية بالمساهمة في وصول خدمة جيدة للمواطن في سوهاج مما يدفع بعجلة التنمية ويتحقق المشروع الرئاسي للجمهورية الجديدة.