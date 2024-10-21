تعرف على إجراءات التقدم بطلب لتوصيل خدمة الصرف الصحى للمنازل

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم العميل أو المنتفع طلبًا لتوصيل خدمة الصرف الصحي للوحدات السكنية، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الشخصي.

3- صورة عقد الملكية أو الإيجار.

4- موافقة الجهة الإدارية المختصة.

5- فاتورة المياه لمحل الاشتراك.

6- صورة الرخصة للمبنى في المدن.

7- الرسومات الهندسية أو كروكي الموقع.

8- أي مستند آخر ترى الشركة طلبه ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل بتقديم طلب الحصول على الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

3- قيام الفنيين بشبكة الصرف الصحي بالمعاينة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- قيام العميل بسداد قيمة المقايسة نقدًا أو بالتقسيط.

6- قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

7- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

8- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

9- الانتهاء من تقديم الخدمة.