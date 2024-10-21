برنامج تدريبى لمتطلبات السلامة بمستشفيات جامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

شهد مركز المؤتمرات بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، افتتاح البرنامج التدريبي لمتطلبات السلامة (GSR) بمستشفيات الجامعة، والذي أقيم علي مدار يومين بالتعاون بين الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، وكلية طب قصر العيني.

حضر الافتتاح، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، والدكتورة أية نصار نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سيد العقدة، والدكتورة ولاء عبد اللطيف، والدكتورة ايمان الشحات، والدكتور وائل الدرندلي، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، والسادة وكلاء كلية طب قصر العينى، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعدد من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية ومديري الجودة بمستشفيات قصر العيني.

وحضر البرنامج التدريبي 350 متدربا من مديري ورؤساء الأقسام، ومقدمي الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة القاهرة، وتضمن البرنامج تنفيذ جولة ميدانية شملت كلا من وحدة الدكتور شريف مختار للحالات الحرجة، والعيادات الخارجية - بمستشفى أبو الريش الياباني.

وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، الدور الحيوي والهام للمستشفيات الجامعية في توفير الرعاية الصحية اللازمة لقطاع واسع من المرضى بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تمثل شريك نجاح أساسيا بمنظومة التأمين الصحي الشامل نظرًا لإمتلاكها الكوادر الطبية المتميزة والامكانيات والأجهزة المتطورة، والتي تساهم في تحقيق جهود الجمهورية الجديدة نحو بناء منظومة صحية متكاملة، ومستدامة، وتعزز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، أن مستشفيات قصر العيني تُعد من أعرق المؤسسات الطبية في مصر وافريقيا والشرق الأوسط، وتحظى بدعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ خطة تطوير شاملة ترتكز على الجودة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز قدرة مستشفيات قصر العيني على تحمل مسؤولية تقديم الرعاية الصحية لملايين المرضى سنويًا، موضحًا أن الهيئة ستواصل دعمها الكامل لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاعتماد لمختلف المنشآت الصحية التابعة لمستشفيات قصر العيني، من خلال مراجعة التصميمات الانشائية، وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب ومساعدة المنشآت على التأهيل والحصول على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار".

وأشار الدكتور أحمد طه، إلي التعاون الوثيق القائم بين الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية ومستشفيات قصر العيني لضمان تطبيق أفضل الممارسات في تقديم الرعاية الصحية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، والتي تساهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المريض، مؤكدًا حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف المنشآت الصحية لسرعة التأهيل والحصول على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" والحاصلة على الاعتماد الدولى من منظمة "الاسكوا" وتقديم خدماتها لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه، علي أهمية البرنامج التدريبي حول متطلبات السلامة (GSR) ، والذي يُعد أحد أهم البرامج التي ترتكز عليها الهيئة في رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي وتعزيز مهاراتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والاعتماد، لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية، مشيدًا بالجهود المبذولة في مستشفيات قصر العيني بقيادة د. محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان الالتزام بالمعايير الدولية للرعاية الصحية.

ومن جانبه، أعرب د.حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني عن سعادته بالتعاون المثمر القائم مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدًا الدور الرائد لطب قصر العيني والذي يؤهله لقيادة قاطرة الجودة وتطوير الخدمات الصحية وهو ما دفع القيادة السياسية إلى وضع مشروع تطوير مستشفياته على رأس اولويات تطوير القطاع الصحي.

وأكد عميد طب قصر العيني، علي ثقته في الكوادر الصحية بمستشفيات قصر العيني من استكمال رحلة التميز التي تشهد بالفعل تطبيق أفضل الممارسات الاكلينيكية بالرعاية الصحية، مشيرًا الى التعاون القائم مع الهيئة لتطوير مهارات العاملين من خلال توفير البرامج التدريبية المتخصصة وخدمات "جهار" للدعم الفني في نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.

وأوضح عميد طب قصر العيني، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال مراجعة التصميمات الهندسية لضمان مطابقة المنشآت الصحية للمواصفات والمعايير المعتمدة بما يساعد على تحقيق معايير جودة عالية في الخدمات الصحية وضمان بيئة صحية وآمنة.

كما استعرض د. السيد العقدة، نظم الاعتماد، وقواعد اتخاذ القرار، والمتطلبات الأساسية، زقدم شرحًا تفصيليًا حول المعايير العامة بشأن سلامة المرضى، ومعايير إدارة وسلامة الدواء، ومعايير سلامة البيئة والمنشآت.