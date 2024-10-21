المركز الإعلامى للكنيسة: دير القديس يحنس بالعلمين لن يستقبل زواره 29 أكتوبر المقبل

كتبت: بتول عصام

أصدر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، تنويه خاص بدير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين.

وأكد البيان اعتذار الدير عن عدم استقبال الزائرين لمدة يوم واحد، يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك بمناسبة عشية عيد نياحة القديس يحنس، موضحا أن الزيارة ستكون متاحة من الساعة 8 صباح اليوم التالي الأربعاء 30 أكتوبر.

جدير بالذكر أن الدير يعتبر أحد أهم أديرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الحديثة، حيث يقع علي مساحة 33 فدان، وأبرز كنائس الدير تتمثل في (كنيسة العذراء، كاتدرائية العذراء والأنبا يحنس القصير، منطقة القلالي.

