العهد القديم نص الأسفار قبل مجئ المسيح.. التفاصيل

كتبت ـ بتول عصام

يظهر العهد القديم في الكتاب المقدس تدبير الخلاص من خلال الآباء والوصايا والشرائع والذبائح والأنبياء ورموز واضحة للمسيح، ويقصد بكلمة "العهد القديم" أنه هو نص الأسفار قبل مجيء السيد المسيح، وتطلَق كلمة العهد القديم أيضا بربطها بكلمات أخرى، فتعني معاني عدة مثل: وصايا العهد القديم - مرحلة العهد القديم - شريعة العهد القديم.. إلخ.

ويشمل العهد القديم 46 سفرًا، يحتوى على 1075 إصحاحا منها 7 أسفار حذفها البروتستانت، كما تنقسم الأسفار فى العهد القديم إلى أربعة أقسام هى :

أ – أسفار الشريعة : وتشمل أسفار موسى الخمسة والمسماة بالتوراة وهى من التكوين إلى التثنية.

ب – الأسفار التاريخية : وتشمل سفر يشوع حتى أستير ثم طوبيا ويهوديت وسفرى المكابيين.

ج – الأسفار الشعرية أو التعليمية : وتشمل سفر أيوب حتى نشيد الأنشاد وكذلك سفرى الحكمة وحكمة يشوع بن سيراخ.

ء – الأسفار النبوية : وتشمل الأنبياء الكبار والصغار أى من سفر إشعياء حتى سفر ملاخى بالإضافة إلى سفر باروخ.

وكما أشار موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهذا التقسيم ليس حصرًا للمعنى فى أسفار معينة ولكن هدف هذه الأسفار الرئيسى هو الشريعة أو التاريخ مثلاً، ولكن توجد شريعة فى باقى الأسفار وليس فى أسفار الشريعة فقط، وكذلك يوجد تاريخ فى الأسفار الأخرى بالإضافة للأسفار التاريخية.

وجاءت أسفار العهد القديم على النحو التالي: (سفر مراثي إرميا، التكوين، الخروج، اللتويين، العدد، التثنية، يشوع، القضاة، راعوث، صموئيل الأول، صموئيل الثاني، الملوك الأول، الملوك الثاني، الملوك الأول، الملوك الثاني، أخبار الأيام الأول، أخبار الأيام الثاني، عزرا، نحميا، طوبيا، يهوديت، أستير، أيوب، المزامير، الأمثال، الجامعة، نشيد الأنشاد، الحكمة، يشوع ابن سيراخ، إشعياء، إرميا، باروخ، حزقيال، دانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي، المكابيين الأول، المكابيين الثاني).

