الصحة تعقد جلسة حوارية حول فوائد البحوث التطبيقية فى تحسين الرعاية الصحية

كتب وليد عبد السلام

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية تحت عنوان «فوائد البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية» ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24)، والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام» وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمنت الجلسة كل ما يخص الابحاث التطبيقية التي تم اجراؤها بالهيئة العامة المستشفيات والمعاهد التعليمية لتحسين الرعاية الصحية، حيث تسعى البحوث التطبيقية إلى حل المشاكل العملية وتعزيز الفوائد الملموسة لمجموعة المعرفة الحالية، ومعالجة وتحسين التحديات، وتوفير حلول عملية وفعالة .

حاضر خلال الجلسة الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، والدكتور محمد سليم استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى، والدكتور نجلاء حسن استشارى طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكارى، والدكتور سامي عبد العاطي، دكتوراه في أمراض القلب.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أهمية البحوث التطبيقية في تحسين الرعاية الصحية من حيث تدريب الطاقم الطبي علي احداثيات قصور عضلة القلب واحداثيات امراض العيون(العلاج الجيني او العمي لدي الاطفال)، والعمل علي الاهتمام وتطوير البحوث التطبيقية .

استهل الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كلمته بالشكر الي الدكتور خالد عبدالغفار نائب وئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لدعمة المستمر لتطوير وتحديث البحوث التطبيقية، كما أفاد أهمية تدريب الفرق الطبية علي البحوث التطبيقية، وذلك لمصلحة مرضى قصور عضلة القلب والعمى لدى الأطفال، واكد على ضرورة العمل علي تثقيف المرضى وتحسين جودة الرعاية لدى مرضى الفشل القلبى والحد من العمي لدى الاطفال.

ومن جانبه، قال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب، أن عمليات زرع الصمامات بطريقة TAVI لمرضى العمليات الجراحية عالية الدقة في الفتره الأخيرة تعمل بشكل ناجح، وذلك للعمل على سرعة إنقاذ مرضى قصور عضلة القلب.

وناقش الدكتور محمد سليم استشاري أمراض القلب بالمعهد القومى للقلب أثر المبادرة القومية للقسطرة التداخلية في إنقاذ حياة السكان المصريين وأهميتها والعمل عليها وتطوير الجراحات في الفترة الأخيرة..

ومن جانبها، أفادت الدكتورة نجلاء حسن استشاري طب وجراحة العيون بمعهد الرمد التذكارى إحداثيات العلاج الجيني لضمور الشبكية وأهمية العمل على توعية المجتمع بالعمي المبكر للاطفال وكيفية التعامل معه والوقاية من المرض.

ومن جانبها، ناقش الدكتور أيمن الغنيمي استشارى طب وجراحة العيون، دور معهد الرمد التذكارى في تمكين أبحاث طب وجراحة العيون وتحويل المجتمعات وتوعية المجتمع بالوقاية من امراض العيون والعمل على تدريب الاطباء لكافة جراحات العيون وذلك لتطوير وتحديث الجراحات للوصول إلى المعدلات العالمية في مكافحة العمي لدي الاطفال.